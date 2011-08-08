Тимошенко запретили задавать вопросы Грищенко

Суд лишил экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко права задавать вопросы министру иностранных дел Украины Константину Грищенко как свидетелю по ее делу.

Как передает УНИАН, сегодня в ходе заседания между Грищенко и Тимошенко возникла словесная перепалка относительно того, была ли необходимость одобрения правительством директив для подписания премьер-министром газовых соглашений.

В ходе спора Тимошенко спросила, нужно ли аналогичное одобрение директив правительством на подписание Харьковских соглашений 2010 года. Грищенко не дал четкого ответа. Тимошенко несколько раз задавала аналогичный вопрос, после чего судья Родион Киреев, неоднократно снимая этот вопрос, заявил, что подсудимая исчерпала свое право на постановку вопросов к свидетелю.

Он заявил, что Тимошенко не реагирует на замечания со стороны суда, оскорбляет свидетеля, и поэтому суд передает право задавать вопросы Грищенко адвокатам Тимошенко.

Со своей стороны, адвокат Тимошенко Юрий Сухов отметил, что суд не имеет полномочий лишать подсудимую права задавать вопросы свидетелю.

После этого судья Киреев в очередной раз спросил у Тимошенко, есть ли у нее вопросы к свидетелю по сути дела. Если, по его словам, таких вопросов нет, то свои вопросы может задавать защита подсудимой.

В свою очередь, Тимошенко ответила, что у нее еще есть вопросы, однако она задаст их после того, как свое аналогичное право исчерпает ее адвокат.

Напомним, в пятницу, 5 августа, Печерский суд допросил по делу Тимошенко премьер-министра Николая Азарова. Во время судебного заседания между ним и Тимошенко возник конфликт. В частности, Азаров заявил, что Юлия Тимошенко подписала газовые контракты с Россией в 2009 году с целью победить на президентских выборах.

«Я считаю, что одна из главных причин случившегося заключается в попытке Юлии Тимошенко выиграть президентские выборы любым путем», - подчеркнул премьер.

Тимошенко в свою очередь попросила вызвать в зал переводчика, поскольку премьер Николай Азаров дает показания на русском языке. «Меня перед заседанием даже не спросили – понимаю ли я неукраинский язык», - заявила она.