Суд над Луценко продолжится в четверг

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Печерский районный суд Киева отказал экс-министру внутренних дел Юрию Луценко в удовлетворении ходатайства об отводе прокуроров в связи с отсутствием у них соответствующей квалификации для представления государственного обвинения в суде.

Как передает УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня на заседании по рассмотрению дела Луценко.

Как отмечается в постановлении суда, судом не установлена степень квалификации прокуроров, что дало бы возможность удовлетворить ходатайство об их отводе.

В заседании Печерского райсуда Киева по рассмотрению уголовного дела по обвинению экс-министра внутренних дел Юрия Луценко объявлен перерыв до 9:30 11 августа.

Соответствующее решение вынес председательствующий по делу судья Сергей Вовк.

Также судом в ходе сегодняшнего заседания был установлен порядок судебного следствия. В частности, сначала будут допрошены свидетели, затем потерпевшие, исследованы материалы дела, допрошены подсудимые, после чего суд решит вопрос дополнения досудебного следствия.

В свою очередь, сторона обвинения в суде просила установить несколько другой порядок досудебного следствия. В частности, сначала допросить подсудимых, потом потерпевших, свидетелей, исследовать материалы уголовного дела, решить вопросы дополнения досудебного следствия.

Напомним, ранее суд отказался изменить Юрию Луценко меру пресечения с ареста на другую.