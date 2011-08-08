Мужу и дочери разрешили защищать Тимошенко

Супруга Юлии Тимошенко Александра и дочь Евгению допустили к процессу в качестве защитников.

Судья Родион Киреев удовлетворил ходатайство адвоката Юрия Сухова. Также он допустил к защите Николая Серого, сообщает «Украинская правда».

В обосновании адвокат привел норму Уголовно-процессуального кодекса, которая позволяет близким родственникам участвовать в защите. Он также предоставил документы, подтверждающие родственные связи.

Александр Тимошенко в понедельник, 8 августа, находится в зале суда, а Евгения Карр - за городом, но во вторник прибудет в Киев.

Как известно, Ирина Луценко принимает участие в защите своего мужа. Это позволяет ей видеться с ним чаще, чем раз в месяц, как предусмотрено законодательством.

Напомним, ранее суд лишил Юлию Тимошенко права задавать вопросы министру иностранных дел Украины Константину Грищенко как свидетелю по ее делу.