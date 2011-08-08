Глава МИД Украины: Россия в деле Тимошенко защищает свои интересы

Министр МИД Украины Константин Грищенко связал заявление МИД России относительно ареста экс-премьера Юлии Тимошенко с попыткой защитить свои национальные интересы.

«Естественно, что Россия защищает свои интересы, а вот защищает она за наш счет, либо пытается нам помочь - это вопрос, который вы сами можете себе поставить», - цитирует Грищенко Корреспондент.

По мнению министра, в стране необходимо создавать условия, чтобы суд уважали, чтобы суд был «транспорантным, свободным», но при этом требовательным к любому человеку, независимо от должности.

Как сообщалось, после ареста Тимошенко 5 августа МИД России призвал Украину обеспечить беспристрастный суд над экс-премьером, подтвердив, что соглашения по газу в 2009 году были подписаны на основе необходимых указаний президентов РФ и Украины.

В свою очередь, министр МИД Украины отметил обоснованность решения Печерского районного суда Киева об аресте Тимошенко, учитывая ее поведение во время судебных заседаний.

Напомним, сегодня, 8 августа, Печерский районный суд трижды отказался изменить для Юлии Тимошенко меру пресечения в виде содержания под стражей.