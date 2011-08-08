Суд по делу Тимошенко продолжится в среду

{1-}

Суд по «газовому» делу в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко объявил перерыв до 10 августа.

Заседание запланировано на 10:00, сообщает РИА Новости.

Напомним, Печерский районный суд Киева с конца июня рассматривает «газовое» дело против экс-премьера, обвиняемой в превышении полномочий при заключении контракта с РФ на поставки газа в 2009 году. В минувшую пятницу, 5 августа, суд арестовал Тимошенко.

В понедельник, 8 августа, суд отклонил очередное ходатайство защиты Тимошенко об изменении ей меры пресечения с ареста на передачу на поруки.