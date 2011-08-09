На Крещатике убрали щиты возле палаточного городка

На Крещатике возле Печерского районного суда Киева милиция разобрала ограждение из металлических щитов, которыми был огражден палаточный городок сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко.

Как передает ЛІГАБізнесІнформ, кроме того, представители БЮТ меняют маленькие белые палатки на зеленые, более подходящие для ночевки. К палаточному городку подвезли пенопласт и утеплитель.

Пока в городке сохраняется спокойная обстановка, в нем находится около 250 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что во вторник сотрудники управления по благоустройству Киевской горгосадминистрации могут демонтировать палатки, установленные на Крещатике, если участники акции и депутаты не выполнят решение суда о запрете акций.