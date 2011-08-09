Муж Тимошенко на суде поддержит жену морально

Защитник экс-премьера Юлии Тимошенко, ее супруг Александр Тимошенко заявил, что он и их дочь Евгения Карр будут, скорее, моральной защитой, а юридическую защиту в суде будут осуществлять адвокаты Юрий Сухов и Николай Сирый. Об этом муж экс-премьера сказал журналистам в понедельник.

«Я не профессиональный юрист… защиту будут выстраивать Сирый и Сухов», - отметил Тимошенко, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что родственники в качестве защитников будут оказывать, скорее, моральную поддержку для Тимошенко, он сказал: «Будем считать, что да».

Говоря о том, жалуется ли Тимошенко на условия в СИЗО, ее муж отметил: «Она вообще никогда не жалуется».

Напомним, в понедельник судья Родион Киреев разрешил Тимошенко иметь еще трех защитников - мужа Александра Тимошенко, дочь Евгению Карр и адвоката Николая Сирого.

Суд над Тимошенко продолжится 10 августа.