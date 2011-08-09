В палаточных городках сторонников и противников Тимошенко все спокойно

Ночь с понедельника на вторник в палаточном городке сторонников Юлии Тимошенко возле Печерского райсуда Киева прошла спокойно.

За ночь в лагере не прошло никаких происшествий и не состоялся демонтаж палаточного городка, который ожидали митингующие и милиционеры, сообщает Украинская правда.

Как сообщалось, около полуночи были демонтированы ограждения из металлических щитов, которые отделяли пешеходную часть улицы Крещатик со стороны суда.

В лагере по-прежнему находятся несколько десятков сторонников экс-премьера и народные депутаты от фракции БЮТ-Батькивщина.

По-прежнему в районе проведения акции дежурят милиционеры и стоят три автобуса с бойцами спецподразделения «Беркут» (один на Крещатике и два на улице Богдана Хмельницкого).

В лагере противников Тимошенко, который «курирует» Калашников, также все спокойно, ночью там находилось около 15 человек.

С утра в палаточном городке Калашникова значительно увеличилось количество митингующих по сравнению с прошлой ночью.

По оценкам корреспондента Интерфакс-Украина, по состоянию на 9 утра, в лагере находится не менее 200 человек. Пока они ничего не скандируют и не звучит музыка.

Митингующие стоят, держат флаги и некоторые из них предлагают прохожим взять листовки, в которых содержатся к требования привлечь Тимошенко к уголовной ответственности.