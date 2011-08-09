Карпачева просит отпустить руководителя Одесского морпорта на похороны

Уполномоченный по правам человека Нина Карпачева требует предоставить возможность задержанному руководителю Одесского морского порта Николаю Павлюку побывать на похоронах матери. Об этом говорится в обращении Карпачевой к исполняющему обязанности генпрокурора Ренату Кузьмину и заместителю генпрокурора - прокурору Крыма Степану Молицкому, сообщает ее пресс-служба.

Карпачева напоминает, что Павлюку 71 год и он является Героем Украины.

Она также выразила «глубокое сожаление Павлюку, на иждивении которого была мама Дарья Трофимовна, а также семье Героя Украины, который сейчас находится в Симферопольском изоляторе временного содержания».

Павлюк был задержан по решению следователя прокуратуры Автономной Республики Крым по подозрению в совершении должностного преступления.

4 августа суд признал задержание Павлюка незаконным и снова освободил его из-под стражи.

В тот же день следователь крымской прокуратуры возбудил новое уголовное дело против Павлюка, которого доставили в Симферопольский ИВС.

Через день, 6 августа, Центральный суд города Симферополя еще раз освободил Павлюка, однако тут же, в четвертый раз, он был задержан по новому уголовному делу, возбужденному против него.

«Материнское сердце женщины, которая бессонные ночи ждала сына из тюрьмы, не выдержало такого надругательства. Кто следующий?», - отметила Карпачева.