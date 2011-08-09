Судьбой Тимошенко заинтересовалась ОБСЕ

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Литвы Аудронюс Ажубалис высказал обеспокоенность решением суда о содержании под стражей экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Константином Грищенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ОБСЕ.

Ажубалис подчеркнул, что мировое сообщество пристально следит за судом над Тимошенко. Председатель ОБСЕ отметил важность прозрачности и справедливости судебного процесса. Он подчеркнул, что Украина, как государство-член ОБСЕ, обязана обеспечить прозрачность судебного процесса для каждого.

Напомним, ранее обеспокоенность в связи с судебным процессом над Юлией Тимошенко выразил глава представительства Европейского союза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.