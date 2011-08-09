Правительство ливийских повстанцев отправили в отставку

Глава Национального переходного совета Ливии Мустафа Абдель Джалил отправил в отставку кабинет исполнительной власти в полном составе. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

По сообщению канала "Аль-Джазира", премьер-министру Совета Махмуду Джабрилю поручено набрать новый кабинет министров. По словам одного из высокопоставленных чиновников НПС, вполне вероятно, что некоторые из министров будут заново назначены на свои посты.

В последнее время руководство ливийских повстанцев столкнулось с политическим кризисом, вызванным убийством командующего вооруженными силами ливийской оппозиции Фаттаха Юниса, который за несколько часов до своей смерти был арестован по подозрениям в поддержании контактов с режимом Муаммара Каддафи . Это событие, в частности, значительно ухудшило отношения НПС с поддерживавшими Юниса влиятельными племенными группами.

Национальный переходный совет, осуществляющий свою деятельность из Бенгази, был сформирован противниками Муаммара Каддафи в феврале 2011 года, вскоре после начала гражданской войны в Ливии. 5 марта Совет провозгласил себя единственным легитимным органом власти в стране.

С момента своего образования НПС был в том или ином виде признан несколькими десятками государств мира. Некоторые страны, в частности, Франция, США, Италия и Германия, признали Совет единственной законной властью в Ливии, в то время как ряд других государств, в том числе Россия, назвали его "законным партнером по переговорам".