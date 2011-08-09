ПР: обеспокоенность зарубежных политиков арестом Тимошенко безосновательна

Партия регионов считает безосновательными заявления как зарубежных, так и украинских политиков, выразивших обеспокоенность по поводу ареста бывшего премьера, лидера партии Батьківщина Юлии Тимошенко. ПР призвала не давить на суд по этому делу.

«Отдельные политики в Украине и за рубежом призывают украинскую власть прекратить судебный процесс против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, усматривают в нем политические мотивы. А некоторые апологеты и вовсе представляют бывшую главу правительства как борца с коррупцией и образчик демократии», - цитирует Корреспондент.net заявление ПР.

В нем регионалы указали, что Тимошенко «судят за то, что она в 2009 году подделала документы государственной важности – директивы Кабинета министров Украины на ведение переговоров с российской стороной и заключение контракта на поставку и транзит газа из Российской Федерации».

«В момент изготовления фальшивки экс-премьер-министр уже знала, что правительство Украины отказалось поддержать содержание написанных ею директив, потому что условия поставки и транзита газа, определенные в них, крайне невыгодны и дискриминационны для Украины. Тем не менее, по указанию Тимошенко, поддельный документ под названием Директивы был изготовлен, подписан ею лично, и на него была поставлена печать Кабинета министров Украины», - заявили регионалы.

Таким образом, как сказано в заявлении, Тимошенко «заставила» руководителей Нафтогаза Украины подписать соглашение, предусматривающее повышение цены на газ с 2010 года и кабальные условия.

Как указали в ПР, только суд вправе принимать все необходимые по закону меры для установления истины, включая изменение меры пресечения против обвиняемой.

При этом регионалы заявили, что Тимошенко затягивает процесс и обвинили ее в препятствовании рассмотрению дела по сути, циничном оскорблении суда и свидетелей.

«В любой демократической стране препятствия, чинимые правосудию, от кого бы они ни исходили, рассматриваются как тяжкое деяние», - заявили в ПР.

«Хочется спросить тех европейских политиков, которые озаботились арестом Тимошенко: а как в ваших странах суд поступил бы по отношению к обвиняемой, которая угрожает судье и свидетелям, проявляет вызывающее неуважение к суду? Наверняка, суд принял бы адекватные меры», - говорится в заявлении партии.

«И потому никто - ни политики, ни средства массовой информации, ни различные организации, – не имеют права оказывать давление на суд», - резюмируется в заявлении.