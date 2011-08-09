Кучма отмечает 73-й день рождения

Экс-президенту Украины Леониду Кучме во вторник, 9 августа, исполняется 73 года.

Кучма родился 9 августа 1938 года в селе Чайкино Новгород-Северского района Черниговской области в крестьянской семье, сообщает ТСН.

Учился в Костобобровской средней школе Семеновского района Черниговской области. В 1960 г. окончил физико-технический факультет Днепропетровского государственного университета по специальности инженер-механик в области ракетной техники. Кандидат технических наук.

После окончания университета работал в ракетно-космической отрасли в конструкторском бюро Южное (Днепропетровск). В 28 лет стал техническим руководителем испытаний на космодроме Байконур. В 1967 году женился на Людмиле Талалаевой, приемной дочери Геннадия Туманова, впоследствии министра СССР.

1975-1981 гг. - секретарь парткома КБ «Южное» (Днепропетровск). 1981-1982 гг. - Секретарь парткома производственного объединения «Южный машиностроительный завод» (Днепропетровск). 1982-1986 гг. - первый заместитель генерального конструктора КБ «Южное».

1986-1992 гг. - генеральный директор ПО «Южный машиностроительный завод». 1990-1992 гг. - депутат Верховной Рады.

1992-1993 гг. - премьер-министр Украины. В сентябре 1993-го подал в отставку. 1993-1994 гг. - президент Украинского Союза промышленников и предпринимателей.

Июль 1994 - избран президентом Украины. Сменил на посту президента Леонида Кравчука. Руководителем избирательной кампании Кучмы был Дмитрий Табачник. Ноябрь 1999 - повторно избран на пост президента Украины.

После завершения срока исполнения своих полномочий на посту президента Украины, Леонид Кучма практически отошел от большой политики. В 2004 году основал Президентский фонд Украины.

В марте 2011 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Кучмы по подозрению в причастности к убийству Гонгадзе и незаконных действиях в отношении журналиста Алексея Подольского.

Он обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, приведших впоследствии к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса в редакции 1960 г.).

Пленки майора Управления госохраны Николая Мельниченко признаны вещественным доказательством по делу. Кучме предъявлено обвинение, взята подписка о невыезде и проведена очная ставка с экс-начальником департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексеем Пукачем и Николаем Мельниченко.

Леонид Кучма женат. Жена Людмила Николаевна. Дочь Елена Пинчук - по образованию экономист, глава благотворительного фонда «Антиспид». Ее нынешний муж Виктор Пинчук - один из богатейших людей Украины, известный меценат.