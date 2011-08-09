США призывают украинскую власть освободить Тимошенко

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США призывают украинскую власть пересмотреть арест бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и рассмотреть вариант немедленного освобождения ее из тюрьмы.

Как сообщает «Радио Свобода», представитель Государственного департамента США Марк Тонер заявил, что арест Тимошенко «ставит вопрос о применении верховенства права в Украине».

«Соединенные Штаты хотели бы вновь выразить свою обеспокоенность по поводу ареста в пятницу бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко - беспокойство, которое было высказано на международном уровне. Арест Тимошенко ставит под вопрос место верховенства права в Украине и увеличивает подозрения относительно практики политически мотивированных преследований со стороны украинской власти», - отметил он.

Заявлению Госдепартамента США предшествовало заседание суда по делу Тимошенко 8 августа, когда судья не удовлетворил ходатайство защиты бывшего премьера изменить в отношении нее меру пресечения.

Напомним, ранее обеспокоенность в связи с арестом Юлии Тимошенко выразили председатель ОБСЕ Аудронюс Ажубалис, а также глава представительства Европейского союза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшера.

В то же время Партия регионов назвала безосновательными заявления как зарубежных, так и украинских политиков, выразивших обеспокоенность по поводу ареста Юлии Тимошенко. ПР также призвала не давить на суд по этому делу.