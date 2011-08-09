Ливийские повстанцы идут на запад

В Ливии обострились бои за города Злитен и Бир-Ганем. Оба города имеют стратегическое значение для продвижения повстанцев к Триполи . В то время как повстанцы вели обстрел позиций правительственных сил у восточных окраин Злитена, город Бир-Ганем в 80 км от столицы несколько раз переходил из рук в руки, сообщает EuroNews.

Информация поступает противоречивая, но судя по последним данным, войска, верные Муаммару Каддафи , накануне вечером вернули контроль над городом.

“Революционеры 17 февраля (дата начала выступлений ливийской оппозиции) подошли вплотную к Эз-Завии, а также вошли в Бир-Ганем, – заявил представитель повстанческой армии полковник Ахмед Бани. – Теперь несомненно они реорганизуют свои силы, чтобы ударить снова и начать новый этап борьбы с отрядами тирана”.

В то же время официальный Триполи сообщает о новых жертвах в результате бомбардировок авиации НАТО, причем, не только в столице, но и в городе Злитен.