На Коморских островах погибли 50 человек

50 человек погибли в результате кораблекрушения, которое произошло у Коморских островов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Согласно последним данным, 50 человек спаслись. По информации Reuters, выжили 60 человек.

Катастрофа произошла в ночь на вторник, 9 августа. У судна, перевозившего более 100 человек с острова Гранд-Комор на остров Анжуан, во время волнения на море заглохли оба двигателя. Судно дрейфовало, а потом ударилось о скалу и перевернулось.

По оценкам властей, официальное число жертв возрастет, поскольку часть тел пока не удалось извлечь с затонувшего судна. Свидетели отправления судна в рейс подчёркивают, что оно было перегружено ещё до шторма и потому затонуло.