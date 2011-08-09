ЦИК предлагает выделить на местные выборы 19 млн грн

Центральная избирательная комиссия утвердила объемы расходов для включения в проект государственного бюджета Украины на 2012 год.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ЦИК, в частности комиссия предлагает выделить из государственного бюджета на проведение выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов 19 млн грн.

ЦИК также предлагает выделить на функционирование Государственного реестра избирателей 18 млн 889 тыс. грн.

Напомним, ранее сообщалось, что если бы выборы в Верховную Раду состоялись сегодня, то лишь 38% знали бы, за какую партию проголосовать.