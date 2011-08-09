Беспорядки в Лондоне прервали отпуск Дэвида Кэмерона

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна сделает все необходимое для восстановления порядка на улицах британских городов, которые последние 3 дня охвачены бунтами , передаёт Синьхуа.

Премьер-министр, который вынужден был во вторник досрочно вернуться из отпуска в Италии, пообещал, что справедливость будет восстановлена.

Также он призвал полицию действовать более активно, так как беспорядки начинают разрастаться. А подростковые банды уже не боятся стражей закона и грабят магазины днём.

Премьер-министр также заявил, что в четверг и депутаты британского парламента прервут свой отпуск, а он выступит перед ними с докладом относительно нынешних беспорядков, которые уже распространились из столицы на другие британские города, в том числе на Ливерпуль и Манчестер.