Ющенко с Платини на стадионе

Главу государства и главного европейского футбольного функционера проинформировали о ходе строительно-монтажных работ по реконструкции стадиона и соответствие основных характеристик стадиона требованиям УЕФА. Виктор Ющенко обменялся мнениями по поводу подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу с президентом УЕФА Мишелем Платини. Вместе с «президентами» ход реконструкции «Олимпийского» изучали Генеральный секретарь УЕФА Дэвид Тейлор, комиссар УЕФА ЕВРО-2012 Жак Ламбер, вице-премьер-министр Иван Васюник, министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, заместитель главы Секретариата Президента Юрий Богуцкий и президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис. Фото – пресс-службы Президента Украины