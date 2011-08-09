Ливия обвинила НАТО в гибели 85 мирных жителей

Правительство Ливии обвинило войска НАТО в гибели 85 мирных жителей в ходе рейда в понедельник в районе города Злитен на западе страны, сообщает во вторник Риа новости.

"Деревню Мажар (Majar) атаковали, чтобы открыть повстанцам подступы к Злитену с юга", - сказал представитель режима Каддафи Муса Ибрагим. По его словам, в результате операции натовских войск погибли 33 ребенка, 32 женщины и 20 мужчин.

Как сообщает агентство Рейтер, ливийское государственное телевидение показало видеокадры, на которых запечатлены обгоревшие тела детей, а также раненые женщины. В сюжете не уточнялось число погибших, сообщалось лишь, что все они из деревни Мажар.

Представители НАТО эту информацию пока не комментируют, говорится в сообщении. В последние несколько дней авиация НАТО регулярно наносила удары по городу Злитан, контролируемому войсками Каддафи. Этот стратегически важный пункт расположен в 150 километрах восточнее Триполи.