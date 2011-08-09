Лондон убирают после погромов

Лондон готовится к четвёртой тревожной ночи , убирая последствия погромов и пожаров предыдущих трёх. Жители разгромленных районов пытаются восстановить ущерб, нанесённый бесчинствующими бандами молодёжи и подростков, опасаясь, что насилие может вспыхнуть вновь в любой момент, передаёт EuroNews.

Сегодня от полученных ранений в больнице скончался 26-летний житель Лондона. В ответ на невиданную вспышку насилия правительство приняло беспрецедентные меры: 16 тысяч полицейских и спецназовцев несут вахту на улицах британской столицы, арестовано по меньше мере 450 человек.

Отменен ряд спортивных мероприятий, в том числе и товарищеский матч по футболу между командами Англии и Голландии. В четверг соберётся на экстренное заседание британский парламент.