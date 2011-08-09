Москва призвала Дамаск не убивать оппозиционеров

Россия, которая всегда была союзником Сирии , призвала президента Асада остановить кровопролитие и провести демократические реформы, передаёт ВВС.

Как подчеркнул во вторник глава российского МИДа Сергей Лавров в беседе со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом, оппозиция также должна сделать шаг навстречу диалогу с властями и отмежеваться от экстремистов, заинтересованных в продолжении насилия.

"Международное сообщество призвано воздействовать и на сирийскую оппозицию, которая должна откликнуться на приглашение властей к диалогу о назревших реформах, отмежеваться от вооруженных экстремистов и прочих радикалов, взявших курс на провоцирование напряженности в расчете на повторение ливийского сценария", - говорится в сообщении министерства.