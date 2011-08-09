Канада выслала ливийских дипломатов

Министр иностранных дел Канады Джон Бэрд в опубликованном в понедельник заявлении сообщил, что канадское правительство уже объявило всех ливийских дипломатов , аккредитованных в этой североамериканской стране, персонами нон грата, сообщает Синьхуа.

Теперь у них есть только 5 рабочих дней покинуть канадскую территорию. Дж. Бэрд также отметил, что правительство Канады заморозило все счета посольства Ливии в канадских банках "для дальнейшей изоляции и ослабления ливийских властей под руководством Муамара Каддафи ".

17 мая текущего года канадское правительство по аналогичным причинам выслало из страны 5 ливийских дипломатов.

Канада активно участвует в военной операции НАТО против ливийского режима. 14 июня она официально признала повстанческий "Переходный национальный совет" Ливии законным представителем этой североафриканской страны.

Ранее некоторые европейские страны, такие как Великобритания, также объявили, что высылают представителей ливийского режима и признают повстанцев законной властью.