Донецкие депутаты назвали Стуса фашистом

В городе Горловка, Донецкой области, на сессии горсовета, депутаты не поддержали установление в городе бюста поэту Василю Стусу возле школы, где он преподавал, сообщает ТСН.

По словам присутствующих на заседании, при обсуждении данного вопроса, депутаты от Партии регионов обозвали писателя "бандеровцем", "фашистом" и обвинили в "убийстве наших детей".

Всего на сессии зарегистрировалось 68 депутатов. Отдали свои голоса за установление бюста лишь 13 депутатов из необходимых 39. Стоит отметить, что ни город, ни бюджет не несли бы никаких затрат на установку бюста. Все средства должна была выделить Горловская городская партийная организация Свобода.

Николай Пыжов, выступавший против установления бюста, заявил, что в Горловке уже есть музей Стуса и одна из школ города названа его именем, хотя "для социально-экономического развития города Горловки Стус ничего не сделал". Зато депутат предложил установить памятники людям, которые жили, работали, защищали Родину от немецко-фашистских захватчиков.