Файнгольда опять отпустили

Ялтинский городской суд отпустил подозреваемого в мошенничестве бывшего депутата Симферопольского горсовета, бизнесмена Иосифа Файнгольда. Об этом сообщила его адвокат Ирина Неналтовская, информирует Украинская правда.

«Прокурор Крыма утром передал дело в прокуратуру Ялты, в связи с этим вопрос об аресте Файнгольда слушался в Ялтинском городском суде. Суд отказал прокурору в удовлетворении его представления и освободил Файнгольда», - сказала адвокат.

По словам Неналтовской, прокуратура завела против ее подзащитного 8 уголовных дел, последнее - 5 августа.

Большинство возбуждено по статье 190 Уголовного кодекса (мошенничество), одно - по статье 364 УК (злоупотребление служебным положением).

Все дела уже объединены в одно производство.

Неналтовская считает, что контрольное ведомство обжалует постановления судов в апелляционном порядке.

«А может, еще придумают какое-нибудь новое дело, чтобы его задержать. Всякое может быть. Поживем-увидим», - сказала адвокат.

Неналтовская не сообщила суммы ущерба, в которых обвиняют ее подзащитного.

«Они ничем не обоснованы. Я их не считаю. Сумму ущерба считают по гражданским искам, на сегодня нам гражданского иска не предъявили», - сказала она.

По подсчетам адвоката, Файнгольд провел под стражей 44 дня.

Как известно, в уголовном деле экс-депутата уже 4 эпизода мошенничества на суммы 600 тысяч, 230 тысяч, 250 тысяч и 150 тысяч гривен.

По данным прокуратуры Крыма, он и два его доверенных лица в первой половине 2010 года собрали более 600 тысяч гривен с предпринимателей под обещание выделить помещения в торговом центре, который якобы будет строиться на месте торговых палаток.