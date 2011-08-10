Посол США просит свидания с Тимошенко

Посол США Джон Теффт просит предоставить ему возможность посетить Юлию Тимошенко в Лукьяновском СИЗО.

С соответствующей просьбой посольство США обратилось в украинский МИД, пишет Би-Би-Си.

Пресс-служба посольства США подтвердила, что посольство обращалась с такой просьбой к украинскому министерству иностранных дел, а оттуда им пришел ответ, что просьба направлена в Печерский суд.

Решение суда пока нет.

Как известно, ранее представитель Госдепартамента США Марк Тонер подчеркнул, что США призывают украинскую сторону «рассмотреть вопрос о немедленном освобождении Тимошенко».