Тимошенко: Подписание соглашения с ЕС надо ускорить

Экс-премьер Юлия Тимошенко призывает лидеров европейских стран ускорить подписание соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Об этом лидер БЮТ заявила «Украинской правде».

«Я хочу обратиться к странам Европейского союза, чтобы они максимально ускорили соглашение об ассоциации. Я просто умоляю их: не допустить отсрочку. И ни на день не откладывать это большое событие для Украины», - заявила она.

Тимошенко назвала евроинтеграцию одним «из немногих сильных предохранителей, которые у нас еще сохранились».

«Более того, сейчас нельзя останавливать этот процесс и выдвигать какие условия в связи с политическими репрессиями в Украине. Напротив: именно вследствие того, что сейчас происходит с демократией и свободами в стране надо ускорить подписание соглашения об ассоциации. Потому что это соглашение об ассоциации», - заявила политик.

По ее словам, не менее важным является продолжение со стороны международного общества высказываний своей позиции относительно событий в Украине.

«Я убеждена, что позиция лидеров зарубежных стран очень много значит для рядовых граждан Украины. И заявления, которые продолжают звучать со стороны международного общества, могут остановить этот страшный сценарий, по которому движется эта власть», - считает Тимошенко.