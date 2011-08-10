Сокамерница Тимошенко бросила курить

У Юлии Тимошенко нет никаких личных конфликтов с сокамерниками в СИЗО. Об этом интервью «Украинской правде» рассказал муж экс-премьера Александр Тимошенко.

«Во время встречи в СИЗО Юля рассказала, что обе женщины (сокамерницы) очень положительные. К ней относятся очень серьезно», - рассказал муж Тимошенко.

По его словам, одна из женщин действительно курит, но в последние дни по просьбе Тимошенко бросила вредную привычку.

«Эта женщина сама сказала, что готова бросить курить, но если чем-то это заменить. Мы передали ей жевательные резинки Никоретт и, насколько я понимаю, теперь она не курит», - утверждает Александр Тимошенко.

Он также рассказал, что Тимошенко получила телевизор и холодильник.

«Я у нее спросил, получила ли она телевизор и холодильник. Она сказала «да», принесли телевизор, но маленький. Приборы прислали мы, от партии. Передали вместе с адвокатами», - сказал Тимошенко.

По его словам, телевизор и холодильник были переданы Тимошенко по решению руководства СИЗО.