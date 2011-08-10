Ливийское ТВ показало сына Каддафи, которого повстанцы объявили убитым

Ливийское телевидение во вторник, 10 августа, продемонстрировало видеозапись, на которой сын Муаммара Каддафи Хамис, о гибели которого на прошлой неделе сообщили мятежники , посещает раненых при авианалете. Об этом сообщает РИА Новости.



По утверждению ТВ, видеозапись была сделана во вторник. Если это соответствует реальности, то она станет первым доказательством того, что Хамис жив.



Ранее руководство ливийских повстанцев сообщило, что 28-летний Хамис аль-Каддафи погиб в ночь на 5 августа во время авианалета НАТО на командный пункт города Злитан, контролируемого войсками Каддафи. Этот стратегически важный пункт расположен в 150 километрах к востоку от Триполи и за него долгое время идет борьба между верными Каддафи силами и повстанцами.



Всего во время бомбардировки Злитана, по данным повстанцев, погибли 32 человека. Командование НАТО официально не подтверждало эту информацию.



Хамис аль-Каддафи является выпускником военной академии в Триполи, потом учился в Москве, где окончил Военную академию имени Фрунзе.



Бригада под командованием Хамиса аль-Каддафи, состоящий из 10 тысяч человек, считается многими экспертами наиболее боеспособным подразделением ливийской армии. Бригада младшего сына Каддафи также выполняет функции службы контрразведки и безопасности.



В марте 2011 года в СМИ уже появлялись сообщения о гибели Хамиса, однако эти слухи были опровергнуты после того, как Хамис аль-Каддафи вернулся в строй ливийской армии.



Всего от двух браков Муаммар Каддафи имел семерых сыновей и одну дочь. В ночь на 1 мая один из семи сыновей полковника - 29-летний Саиф аль-Араб - погиб в результате авиаудара сил НАТО по району Баб аль-Азизия, где располагается резиденция Каддафи. Вместе с ним погибли трое внуков Каддафи.