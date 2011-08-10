Министерство иностранных дел России подготовило ответные меры на составленный Государственным департаментом США "чёрный список" российских чиновников, связанных с делом юриста Сергея Магнитского . Об этом сообщает Радио Свобода.



В российском списке названы американцы, которых Москва считает виновными в нарушении прав российских граждан, Россия подготовила санкции против чиновников США. В частности, речь идёт о Викторе Буте и Константине Ярошенко, которые содержатся в американских тюрьмах. Первого из них обвиняют в торговле оружием, второго — в контрабанде наркотиков.



Как сообщил газете заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков, в российском списке названы те, кто "создает проблемы в российско-американских отношениях". По словам дипломата, для этих американских чиновников въезд в Россию будет закрыт.



О визовых санкциях США в отношении российских официальных лиц, связанных с делом юриста Сергея Магнитского, умершего в московском следственном изоляторе, стало известно две недели назад. Тогда президент России Дмитрий Медведев распорядился подготовить ответные меры.