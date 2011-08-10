Генпрокуратура разыскивает свидетелей Ющенко, Пинзеника и Соколовского

Генпрокуратура устанавливает место пребывания трех свидетелей в деле Юлии Тимошенко. Об этом сообщил в начале судебного заседания судья Родион Киреев, прочитав информацию, полученную от ГПУ, пишет Украинская правда.

Согласно данным Генпрокуратуры, Виктор Пинзеник, Виктор Ющенко и Богдан Соколовский «не пересекали государственную границу», тогда как свидетель Александр Шлапак с 24 июля находится за пределами Украины.

Раньше сообщалось, что экс-президент Виктор Ющенко получил повестку с вызовом прибыть в суд и дать свидетельские показания по «газовому делу» экс-премьера Юлии Тимошенко, однако до 15 августа он якобы будет пребывать в США.