Жители Лондона объединяются против мародёров

Жители района Элтам на юго-востоке Лондона вышли вечером на улицы, чтобы противостоять хулиганам и мародерам , пишет EuroNews.

Многие пришли вместе с соседями, других призвали социальные сети, третьих вывели на улицу члены ультраправых групп, таких, например, как Английская Лига Защиты. Впрочем, жители здесь говорят не о политике.

“Все получилось в целом спонтанно, интернет-сайты тоже призывали выйти на улицы… В Элтаме живет дружный и сильный народ, мы уважаем то, что у нас есть. Мы хотим, чтобы место нашего проживания оставалось безопасным, чтобы люди могли спокойно возвращаться домой, чтобы никто не боялся того, что творится кругом”, – говорит одна из жительниц Элтама.

Несмотря на ряд инцидентов, которые произошли вечером и ночью в Лондоне, в целом обстановка в столице стала спокойней. Премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону удалось выиграть битву за Лондон, пишут британские газеты. За несколько дней до этого глава правительства из-за беспорядков прервал свой отпуск в Италии.

Сегодня на улицах сосредоточены более 16 тысяч полицейских. Как сообщают очевидцы, возникающие в столичных районах очаги волнений подавлялись вечером и ночью быстро.