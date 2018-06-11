Порошенко одобрил закон об антикоррупционном суде

Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.

Глава государства одобрил документ в понедельник, 11 июня, говорится в его аккаунте в Twitter.

"... в этот исторический день — годовщину безвиза (с Евросоюзом — Ред.) — подписываю закон "О Высшем антикоррупционном суде". Это — ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры...", — говорится в сообщении.

Напомним, Рада приняла законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440) 7 июня, за проголосовали 315 народных депутатов при необходимых 226, а против — 25. Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора — МВФ.