Саакашвили считает внимание Медведева к себе ненормальным

Грузинский президент Михаил Саакашвили прокомментировал недавнее интервью президента РФ Дмитрия Медведева , которое было посвящено Грузии, ее отношениям с Россией и августовской войне 2008 года . Саакашвили заявил, что удивлен тем, что его персоне в указанном интервью было уделено большое внимание, пишет Лента.ру.



"Президент во сто крат большей страны чем наша, который реально находится в тени другого человека, 39 минут в 55-минутном интервью посвятил мне", - отметил грузинский президент. "Неужели лидеру такой большой страны больше делать нечего, чем думать столько о президенте Грузии? Это ненормальная ситуация", - добавил он.



С комментарием президент Грузии выступил 9 августа, находясь в военно-патриотическом лагере в Анаклиа (неподалеку от границы с Абхазией ).



Большое интервью, посвященное Грузии и российско-грузинским отношениям, Дмитрий Медведев дал грузинскому телеканалу "ПИК", радиостанции "Эхо Москвы" и телеканалу Russia Today. Он, в частности, возложил на Саакашвили ответственность войну 2008 года, и добавил, что считает его "нерукопожатной фигурой".



Президент РФ также заявил, что во время августовских событий в его планы не входило "низвержение Саакашвили силовым способом".

"Он (Саакашвили - ред.) вообще должен быть признателен мне, что в какой-то момент я просто остановил войска. Если бы они вошли в Тбилиси, то скорее всего в настоящий момент в Грузии был бы другой президент", - добавил Медведев.