В России запрещают билборды «Против власти жуликов и воров»

В Томске КПРФ запретили устанавливать рекламные щиты со слоганом «Против власти жуликов и воров», похожие проблемы возникают и у «Справедливой России», и у ЛДПР, пишет Газета.Ru со ссылкой на «Коммерсантъ».

Слоган «Партия жуликов и воров» придумал известный блогер Алексей Навальный, он употребляет это выражение, когда речь идет о партии «Единая Россия».

В Томске щиты запретили устанавливать по указанию мэрии. Чиновники сослались на закон «О рекламе», в котором говорится, что «в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений».

В Нижегородской области рекламщики вообще отказались сотрудничать с КПРФ, утверждает издание, а в Тверской области запретили размещать наружную рекламу в Торжке.

Еще в середине июля билборды «Как вам живется при капитализме?» с портретом Зюганова демонтировали в Москве.

У ЛДПР Жириновского проблемы с наружной рекламой в Алтайском крае, Кемеровской области и Чувашии. «Справедливая Россия» называет проблемными Курскую, Челябинскую и Новосибирскую области.

Не прекращаются проблемы с рекламой и у «Правого дела». В ночь на вторник в центре Москвы были демонтированы три поверхности с рекламой лидера партии Михаила Прохорова.