Черновецкий заявил, что не может быть гражданином другой страны

Киевский городской председатель Леонид Черновецкий заявил, что является гражданином Украины и по закону не может быть гражданином другого государства.



Об этом мэр столицы сообщил агентству УНИАН в ответе на запрос после обнародованной в СМИ информации, что Леонид Черновецкий и его супруга 17 лет являются гражданами Израиля.



“На ваш информационный запрос от 02.08.2011 сообщаю, что я, Леонид Черновецкий, являюсь гражданином Украины с 13 ноября 1991 года и в соответствии с действующим законодательством Украины не могу быть гражданином любой другой страны мира, в том числе Израиля”, - говорится в ответе.



Напомним, 2 августа израильское интернет-издание IzRus сообщило, что мэр Киева Леонид Черновецкий вместе со своей женой 17 лет назад получили гражданство этой страны .



3 августа Леонид Черновецкий лично сообщил журналистам, что находится в Израиле в неофициальном отпуске и проводит время в собственной квартире. При этом он опроверг информацию о своем втором гражданстве.



Источник издания Коммерсантъ-Украина МВД Израиля подтвердил, что в государственном учетном реестре действительно значится гражданин Черновецкий Леонид Михайлович 1951 года рождения, репатриировавшийся в Израиль в 1994 году, проживает в Тель-Авив-Яффо.

Напомним также, накануне СМИ сообщили, что Черновецкий якобы продает свой дом на дамбе в Конча-Заспе.