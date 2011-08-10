Правительство Японии на грани отставки

Правящая Демократическая партия Японии и главная оппозиционная партия страны - Либерально-демократическая согласились с принятием в парламенте двух ключевых законопроектов об отставке Наото Кана до 26 августа, пишет Синьхуа.

После достижения такого соглашения, Наото Кан, вероятнее всего, объявит о своей отставке в течение месяца. Об этом рассказал один из законодателей.

Сам премьер-министр Японии сказал, что уйдет в отставку после того, как в парламенте будет принят соответствующий законопроект, чтобы правительство могло подписать облигационный законопроект в финансовом 2011-м году и законопроект, направленный на поощрение использования возобновляемых источников энергии.

Демократическая партия Японии, по всей вероятности, проведет выборы главы партии 28 августа, чтобы избрать преемника Наото Кана