Киреев отказал Тимошенко в отводе прокуроров

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Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-премьера Юлии Тимошенко по отводу прокуроров в «газовом деле». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Тимошенко требовала отвода государственных обвинителей Лилии Фроловой и Александра Микитенко, заявив, что они нарушают Конституцию и законы. «Они обязаны были прекратить рассмотрение («газового дела» - Ред.), когда поняли, что нет никакого преступления», - заявила она, выступая в суде.

В постановлении суда отмечается, что для удовлетворения заявления защитников нет оснований. «Отсутствуют какие-либо данные о нарушении со стороны прокуроров», - сказал судья Родион Киреев.

Напомним, Генпрокуратура устанавливает место пребывания трех свидетелей в деле Юлии Тимошенко - Виктора Ющенко, Богдана Соколовского и Виктора Пинзеника.

фото: tymoshenko.ua