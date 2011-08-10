СМИ: Медведев хочет поговорить с Януковичем о Тимошенко

Российская сторона предложила Киеву включить вопрос ареста экс-премьера Украины Юлии Тимошенко в повестку дня переговоров президентов Украины и России – Виктора Януковича и Дмитрия Медведева – в Сочи.

«Москва проинформировала Киев о намерении включить этот вопрос в повестку дня», - сообщил агентству «Интерфакс-Украина» в среду, 10 августа, информированный источник.

По словам собеседника агентства, согласно практике, если одна из сторон предлагает включить какой-то вопрос, он будет внесен в повестку дня.

Как сообщалось, Президент Украины Виктор Янукович 11 августа посетит Сочи с рабочим визитом по приглашению президента России Дмитрия Медведева.

Напомним, в день ареста Юлии Тимошенко МИД России призвал Украину обеспечить беспристрастный суд над экс-премьером, подтвердив, что соглашения по газу в 2009 году были подписаны на основе необходимых указаний президентов РФ и Украины.