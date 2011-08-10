Глава УГКЦ просит Киреева освободить Тимошенко

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Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав (Шевчук) обратился к судье Родиону Кирееву, который ведет «газовое дело», с просьбой об изменении меры пресечения для экс-премьера Юлии Тимошенко.

«Не желая влиять на решение суда, все же хочу обратить Ваше внимание на то, что Тимошенко Ю.В. принадлежит к основным государственным и политическим деятелям современной Украины, поэтому применение к ней такого жесткого пресечения вызывает значительное общественное напряжение и углубление существующих разделений», - говорится в письме архиепископа, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

По его убеждению, арест Тимошенко формирует негативный международный имидж Украины, как государства с избирательным правосудием.

«Просим Вас об изменении меры пресечения для нее на не связанную с заключением под стражу», - высказал свою просьбу архиепископ.

При этом глава УГКЦ пожелал судье Родиону Кирееву «Божьей помощи в установлении истины и справедливости, единой для всех граждан Украины».

Напомним, на заседании суда 8 августа защитник Юлии Тимошенко адвокат Юрий Сухов заявил ходатайство от представителей Киевского патриархата и народных депутатов Украины об изменении меры пресечения подсудимой со взятия под стражу на взятие на поруки. Однако суд не удовлетворил данное ходатайство.

фото: angelicumnewsletter.blogspot.com