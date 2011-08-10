Южная Корея заподозрила КНДР в покушении на министра обороны

10 августа 2011, 16:25

КНДР готовит покушение на министра обороны Южной Кореи Ким Гван Джина. Об этом со ссылкой на собственные источники в правительстве сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

В качестве предполагаемой причины для устранения южнокорейского министра источники агентства называют его "непримиримую позицию" в отношении Пхеньяна, пишет Лента.ру.

По информации СМИ, из КНДР в Южную Корею были направлены тайные агенты, которым было поручено убить Ким Гван Джина. Сообщается, что Пхеньян мог использовать для этой миссии собственных агентов либо иностранных наемников, однако южнокорейские спецслужбы "уверены", что на территории страны действуют убийцы, нанятые КНДР.

В Минобороны сообщения прессы комментировать отказываются. Об усилении мер по охране министра в последнее время не сообщалось. Между тем Fox News отмечает, что с некоторых пор Ким Гван Джин периодически выходит из здания министерства в сопровождении военных.

Ранее агентам КНДР уже удавалось осуществлять убийства на территории Южной Кореи. Однако, как напоминает AFP, их целью как правило становились перебежчики, в то время как о попытках покушений на южнокорейских должностных лиц ничего не известно.

Ким Гван Джин возглавил оборонное ведомство Южной Кореи в ноябре 2010 года. На этом посту он сменил Ким Тхэ Ена, который подал в отставку в связи с критикой действий военных в ходе вооруженного конфликта у острова Енпхендо. В результате обстрела острова северокорейской артиллерией 23 ноября 2010 года погибли двое южнокорейских военнослужащих и двое мирных жителей.

Возглавив Минобороны, Ким Гван Джин пообещал, что впредь провокации КНДР не будут оставаться без надлежащего ответа.

Напомним, утром 10 августа появились сообщения о том, что южнокорейский остров Енпхендо подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны севера.

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