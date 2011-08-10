В Крыму построят солнечную электростанцию на 160 гектаров

Австрийская компания Activ Solar намерена до конца 2011 года довести мощность солнечной электростанции в Охотниково (Сакский район в Крыму) до 80 МВт, сообщает в среду Риа новости.

Это будет самая большая солнечная электростанция из когда-либо построенных в регионе, и одна из крупнейших установок во всем мире, сообщили в компании.

"Проект такого масштаба знаменует собой поворотный момент в развитии солнечной энергетики в Европе и должен подтвердить позицию Украины как поставщика энергии из возобновляемых источников", - цитирует слова генерального директора Activ Solar Каве Ертефая издание.

Проект разделен на четыре очереди по 20 МВт, первая из которых была подключена к сети в июле. Вторая очередь уже построена и, как ожидается, будет полностью введена в эксплуатацию в ближайшие недели.

После завершения установки 80 МВт, солнечная электростанция будет состоять из примерно 360 тыс. наземных модулей, расположенных на площади в 160 га, что равняется размеру примерно 207 футбольных полей.