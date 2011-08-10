По делу Тимошенко допрашивают Турчинова

В Печерском суде Киева начался допрос свидетеля Александра Турчинова, который был первым вице-премьером в правительстве Юлии Тимошенко.

Как передает ЛІГАБізнесІнформ, присутствующие народные депутаты от БЮТ встретили Турчинова аплодисментами.

Ранее завершился допрос экс-министра юстиции Николая Онищука, который отметил, что на момент подписания газовых контрактов с Россией экс-премьер Юлия Тимошенко имела право самостоятельно принимать решения.

Напомним, глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав (Шевчук) обратился к судье Родиону Кирееву с просьбой об изменении меры пресечения для Юлии Тимошенко.