Северная Корея второй раз за день обстреляла соседей

Вооруженные силы Северной Кореи нанесли артиллерийские удары по территории южнокорейского острова Енпхендо, сообщает Lenta.ru.

Источник южнокорейского агентства в вооруженных силах сообщил об одном выстреле по Енпхендо, который не достиг территории острова. На него был дан ответный залп. В то же время местные жители сообщают о трех ударах со стороны КНДР.

Обстрел стал уже вторым за 10 августа . Первые выстрелы прозвучали днем в среду, но снаряды не достигли острова, упав в море неподалеку от суши. В ответ на действия КНДР вооруженные силы Южной Кореи дали три предупредительных выстрела. Каких-либо передвижений северокорейских военных на пограничных территориях замечено не было. Сведений о пострадавших в результате обстрелов не поступало.