В Донецкой области сошли с рельсов вагоны с углем и газом

На железнодорожной станции "Очеретино" в Донецкой области сошли с рельсов 4 вагона с углем и 2 вагона с газом (герметичность цистерн с газом не нарушена). Об этом сообщает "Остров".



В настоящее время прекращен поток пассажирских поездов в направлении станции, ведутся работы по ликвидации последствий аварии - собирают рассыпавшийся уголь. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.



В линейном управлении МВД на Донецкой железной дороге сообщили, что на место происшествия выехали следственно-оперативная группа, представители прокуратуры и эксперты-криминалисты.

Похожие события произошли в прошлом году на Львовщине, когда с рельсов сошли 13 вагонов с углем и на Полтавщине - с рельсов сошли 15 вагонов, к счастью пустых.