Кабмин ликвидировал пять вузов

Кабинет Министров одобрил распоряжение о реорганизации сети высших учебных заведений Министерства внутренних дел Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Данное распоряжение предусматривает ликвидацию Запорожского юридического института Днепропетровского государственного университета внутренних дел; Кировоградского юридического института Харьковского национального университета внутренних дел; Крымского юридического института Одесского государственного университета внутренних дел; Херсонского юридического института Харьковского национального университета внутренних дел и Прикарпатского юридического института Львовского государственного университета внутренних дел.

Согласно документу, слушатели, курсанты и студенты реформированных вузов продолжат учебу в университетах, в состав которых входили их учебные заведения, или в других вузах МВД по их выбору путем перевода в установленном порядке.

Кроме того, согласно предложению МВД, подлежит реорганизации Луганский государственный университет внутренних дел им. Е.Дидоренко путем выделения из его состава Донецкого юридического института и перехода его в сферу управления МВД.

Напомним, ранее Министерство образования и науки Украины обнародовало список вузов III-IV уровней аккредитации, в которые в нынешнем году не было подано ни одного заявления на поступление.