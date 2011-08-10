На выборы в Раду выделят 1,5 млрд грн

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Центральная избирательная комиссия Украины утвердила объем расходов для включения в запрос к проекту государственного бюджета Украины на 2012 г. по программе «Проведение выборов народных депутатов Украины» в сумме 1 млрд 57 млн 400 тыс. грн.

Соответствующее решение комиссия приняла на своем очередном заседании 10 августа, которое состоялось под председательством главы комиссии Владимира Шаповала, передает РБК-Украина.

Объем расходов утвержден в соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Украины.

Напомним, 1 февраля 2011 г. Верховная Рада конституционным большинством внесла изменения в Конституцию в части продления полномочий парламента и местных советов. Согласно принятому акту, парламентские выборы должны будут проводиться в последнее воскресенье октября 2012 г.

фото: kievjournal.com