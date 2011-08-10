Власти столицы обещают не демонтировать палатки на Крещатике силой (ФОТО)

В Киевской горгосадминистрации исключают силовой вариант демонтажа палаточного городка сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко возле Печерского райсуда, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в КГГА.

«Решение суда о запрете акций действительно есть. В то же время в горадминистрацию поступают жалобы от жителей», - сказал собеседник агентства.

Поэтому исполнительная служба должна задействовать все свои возможности, чтобы убедить участников акции выполнить решение суда и демонтировать палатки.

Как сообщалось ранее, представители «Батькивщины» допускали, что сегодня ночью палаточный городок возле Печерского райсуда Киева будет демонтирован, поскольку к митингующим приходили судебные исполнители и «пытались составить акт».

На данный момент судебное заседание продолжается, в лагерях сторонников и оппонентов экс-премьер-министра спокойно.

Фото - Вера Пидгайна, «Главред»