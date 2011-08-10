Жертвами беспорядков в Бирмингеме стали 3 человека

Беспорядки, продолжившиеся в Британии минувшей ночью , завершились трагедией. В Бирмингеме погибли три человека; все они входили в отряд добровольцев из числа граждан, которые охраняли свои магазины от грабителей, передают EuroNews.

Пострадавшие были доставлены в больницу, но несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось.

Все трое были сбиты автомобилем, двигавшимся на высокой скорости. По словам очевидцев, водитель машины намеренно сбил людей. Полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего. Жители Бирмингема шокированы и подавлены случившимся.

За минувшие два дня в Бирмингеме, втором по величине британском городе, были арестованы около 250 человек, участников беспорядков