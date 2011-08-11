В пятницу Тимошенко может выйти на свободу

В пятницу, 12 августа, в 9.30 в Апелляционном суде города Киева будет рассматриваться апелляция председателя партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко относительно решения Печерского райсуда Киева об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Об этом сообщает сайт Тимошенко.

Как известно, 5 августа председательствующий по делу Тимошенко судья Родион Киреев удовлетворил ходатайство о взятии экс-премьера под стражу.

«Учитывая, что Тимошенко Юлия Владимировна обвиняется в совершении тяжкого преступления, которое предусматривает наказание более 7 лет, а также то, что подсудимая может уклониться от дальнейших процессуальных действий, изменить меру пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу», - зачитал он.